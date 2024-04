Tuttosport – All’intervallo dovevo cambiarli tutti - dovevo cambiarmi anche io

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 aprile 2024) 2024-04-20 01:32:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: CAGLIARI – “Abbiamo preso 7 ripartenze, giocando tic-toc, sbagliando gli appoggi. Quando trovi queste squadre come il Cagliari, devi fare battaglia: non abbiamo capito la partita. La palla schizzava, si fermava. Se non ti metti al pari dell’avversario, ne esci con le ossa rotte. Noi non abbiamo vinto un contrasto nel primo tempo. Bisogna capire la partita, non è che se vogliamo fare una cosa e poi non riusciamo a farlo, perché ti saltano addosso…“. Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato 2-2 in rimonta alla Unipol Domus contro il Cagliari, del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Su Cagliari-Juve “Loro hanno finito con i crampi, hanno fatto una bella partita. O ne esci con la tecnica o con le ...