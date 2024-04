Tushe - l’ultimo scoglio è la Publiesse

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo un mese di sosta, la Gruppo AFPrato torna in campo per disputare la quarta giornata della seconda fase del campionato di serie A2 femminile e lo fa sul campo dell’avversaria più difficile del suo girone, laChiaravalle che nella classifica del raggruppamento di regular season ha preceduto le pratesi. Ora, al comando del gruppo F c’è la Gruppo AF, che ha vinto tutte le gare fin qui disputate, ma sono solo due i punti di vantaggio sulle avversarie che hanno già osservato il proprio turno di riposo, mentre le pratesi resteranno al palo nella quinta e ultima giornata di domenica prossima 28 aprile. Insomma, la partita che andrà in scena stasera (alle 21) a Chiaravalle sarà decisiva per la conquista del primo posto nel girone. Ecco la classifica: Gruppo AFPrato 6 punti; Chiaravalle 4; ...

