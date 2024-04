Turisti napoletani diretti a Dubai bloccati -chi li risarcisce?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Centinaia di passeggeri, tra cui molti, dopo aver pagato fino a 10mila euro per un viaggio vacanza nei Paesi arabi, sono rimasti a terra a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito nei giorni scorsi l’Emirato died ora temono di aver perso il denaro speso e di non poter godere della vacanza”. A darne notizia è il presidente dell’associazione NoiConsumatori.it, Angelo Pisani. “Alla luce dei fatti e senza un accertamento ufficiale delle cause del blocco aereo che ha impedito i viaggi verso– si chiede Pisani – chi dovrà rispondere dei danni provocati? Senza dubbio, i malcapitatihanno immediatamente diritto al rimborso dei pagamenti dei viaggi non goduti. Le agenzie di viaggio più serie, al primo nostro reclamo inoltrato a nome dei ...