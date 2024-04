Turismo | le ali sotto i piedi Hotel e b&b al completo | Mai un aprile così ‘special’ L’accoglienza sia al top

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) "Adsiamo sempre andati bene, ma quest’anno battiamo tutti i record". È molta la soddisfazione del presidente di Federalberghi Andrea Romanelli in occasione dei Vespa Days, che hanno fatto segnare un record di affluenza e occupazione degli alberghi pisani. "I dati ricavati da H-Benchmark (la piattaforma per l’analisi dei flussi turistici installata in via sperimentale dal 4 marzo ndr) confermano l’importanza delle manifestazioni per il sistema di accoglienza di un territorio". I numeri parlano chiaro: "L’occupazione giornaliera degli alberghi pisani di questi giorni è ampiamente sopra il 90%, in crescita del +7,5% rispetto alla settimana scorsa e del +10% rispetto agli stessi giorni di2023, con un ricavo medio per camera di 102 euro e un incremento di circa 13 euro l’una". Neanche I 25 km di distanza tra Pisa e Pontedera, fulcro degli ...