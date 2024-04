Tunisia - l’accusa a Saied | In carcere oltre 50 esponenti dell’opposizione Tra loro anche il possibile rivale del presidente alle elezioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) InilKaiscontinua la repressione del dissenso. Alla vigilia della visita della premier italiana Giorgia Meloni, per discutere quello che ha definito un “nuovo approccio” all’immigrazione irregolare e alla cooperazione economica, il Comitato di difesa dei detenuti politici ha promesso di citare in giudizio il capo dello Stato e i suoi funzionari per la detenzione arbitraria dicinquanta. In una conferenza stampa del 16 aprile, Islem Hamza, un membro del comitato, ha dichiarato che “dopo 14 mesi di detenzione, le persone arrestate condi cospirazione contro la sicurezza dello Stato non hanno avuto alcuna prova contro di. Tuttavia le autorità insistono per tenerli in prigione”. Il ...