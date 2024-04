Tuffi - Superfinal Coppa del Mondo | Pellacani conquista l’argento a Xi’An

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) A, in Cina, continunano ledelladeldi. La compagine azzurra fa faville in questa seconda giornata di gare nella provincia d Shaanxi. Chiaraè protagonista nei 3 metri,ndo il secondo posto dietro solo alla padrona di casa Chen Yiwen con 376.05 punti. L’azzurra conclude un ottimo doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato da 58.50, per poi chiudere con un doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato da 63.00.conclude in 301.95, davanti all’australiana Maddison Keeny con 291.5. Nella prova maschile Giovanni Tocci agguanta la settima piazza con 418.5 punti. L’atleta italiano paga un piccolo errore nell’ingresso del quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 57.00, ma ...