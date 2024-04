Trovato alla guida con la patente falsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Il targa system sarà in dotazione anche agli ausiliari del traffico che quest’anno presteranno servizio sul lungomare. Un modo per verificare il pagamento del ticket da parte degli automobilisti che hanno lasciato le auto in sosta a ridosso del marciapiede del lungomare. Un valore aggiunto che giovedì ha consentito agli agenti della polizia municipale di sorprendere un 46enne di origine pakistana ma residente in città cheva con una. Il targasystem ha segnalato il veicolo, privo di assicurazione per la responsabilità civile in corso di validità e non sottopostoprescritta revisione, gli agenti hanno provveduto al controllo del mezzo. L’uomo,richiesta di esibire i documenti, ha esibito lagreca, ma la pattuglia, insospettita dal documento, che non ...