Trofeo Città di Jesolo 2024 ginnastica artistica oggi in tv | canale - orario e diretta streaming sabato 20 aprile

(Di sabato 20 aprile 2024) Tutto pronto per la prima giornata deldidi, in programma20al PalaInvent dellaveneta: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Cresce l’attesa per il celebre meeting dedicato ai grandi attrezzi femminili, che attrae squadre di assoluto spessore da tutto il mondo e sarà l’occasione per testarsi in vista degli Europei di Rimini (2-5 maggio). Al via ci sono Germania, Stati Uniti, Canada, Francia, Spagna e un Brasile al gran completo, oltre ovviamente all’Italia di Enrico Casella. Saranno presenti in tutto 20 azzurre, dieci senior e dieci impegnate nelle gare giovanili. L’Italia sarà in gara nella competizione senior con due squadre: la prima composta da ...