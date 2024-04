Treviso - si fingono bambin - adescano pedofi -i, per poi torturarli | arrestati i ‘baby giustizieri’

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 Un giovane di 19 anni e un altro di 20, entrambi residenti nella zona di, si facevano passare per minori e attiravano in rete individuili o sospettati di esserlo. Questi due individui, accompagnati da un adolescente di 15 anni, fissavano incontri con le loro vittime in edifici disabitati e remoti, dove poi le rapinavano, malmenavano e imprigionavano. Si stima che ci siano stati almeno sette casi di individui aggrediti da questi “giustizieri baby”, i quali ora sono stati condannati a sei anni di detenzione. Adescavanoli fingendosii Secondo quanto dichiarato dai “giustizieri”, i tre individui attiravanoli simulando di esserei, ispirati da un documentario americano in cui dei “cacciatori” agivano in modo ...