Treni a idrogeno sulla Brescia-Iseo-Edolo | esposto ambientalista

(Di sabato 20 aprile 2024) Legambiente dice no aiall’lungo la lineae va per vie legali. Il circolo del Basso Sebino Luciano Pajola, assistito dall’avvocato Massimo Giordano, ha presentato unall’Autorità nazionale anticorruzione contro il progetto H2per la linea. "Per Legambiente l’ente attuatore cioè Fnm e Trenord ha omesso lo svolgimento del dibattito pubblico obbligatorio previsto per le opere che vengono finanziate o co-finanziate con risorse del Pnrr – spiega Dario Balotta del Circolo del Basso Sebino –. ll progetto non contiene i criteri tecnici che consentono di determinare se si contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o ...