Travolta e uccisa. Scatta la caccia al furgone “pirata”. Filmati setacciati

(Di sabato 20 aprile 2024) INVERIGO (Como) Era uscita da un negozio e stava raggiungendo il marito, fermo in auto dall’altra parte della strada. Iolanda Tosetti, ottantaduenne di Inverigo, era in mezzo alla strada, sulle strisce pedonali di via General Cantore, quando è arrivato una forte velocità, che l’ha colpita in pieno. Un urto dilaniante, avvenuto pochi minuti prima delle 11.30 di ieri, che l’ha sbalzata di alcuni metri, facendola finire addosso a un ciclista. Una tragedia costata la vita alla donna, morta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Erba, e avvenuta davanti agli occhi del marito. Ma nel frattempo, quelbianco che i testimoni hanno fatto appena in tempo a vedere, è ripartito alla stessa forte velocità, ed è sparito. Ora è ricercato ovunque, dopo aver ricostruito la tipologia indicativa, un semplicebianco, come migliaia in ...