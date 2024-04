(Di sabato 20 aprile 2024) Il consiglio di amministrazione di Borgosesia (in foto l’ad Mauro Girardi) ha deliberato di avviare inunativa per, attraverso Bgs Alternative, l’intero capitale di, intermediario finanziario con sede a Verona specializzato nell’acquisto e gestione di crediti deteriorati.

Adesso anche Eni lo ammette: "Una trattiva è in corso, ma non c'è nessuna esclusiva" . L'azienda esce per la prima volta allo scoperto e conferma il negoziato con l'editore Antonio Angelucci per ... (affaritaliani)

Adesso anche Eni lo ammette: "Una trattiva è in corso, ma non c'è nessuna esclusiva" . L'azienda esce per la prima volta allo scoperto e conferma il negoziato con l'editore Antonio Angelucci per ... (affaritaliani)

Tratta in esclusiva per rilevare Oneosix - Il consiglio di amministrazione di Borgosesia avvia Trattativa esclusiva per acquisire l'intero capitale di OneOSix, intermediario finanziario specializzato in crediti deteriorati.quotidiano

Arriva Omnissa, che prenderà in carico i prodotti per "utenti finali" di VMware - Si chiama Omnissa la nuova realtà che raccoglierà l'eredità di VMware nel campo dei servizi e dei prodotti destinati agli utenti finali: non è ancora noto, però, quando e come l'azienda inizierà a ope ...edge9.hwupgrade

F1 24 si mostra in uno spettacolare trailer, tutti i dettagli da Electronic Arts - F1 24 si mostra in un trailer e viene spiegato meglio da EA con un comunicato che riporta tutti i dettagli sulla nuova simulazione di guida.multiplayer