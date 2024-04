Tramvia - nuova sfida | rotta su Bagno a Ripoli I punti caldi da Beccaria a Gavinana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Firenze, 20 aprile 2024 – Con la Vacs, la variante al centro storico che ’allaccerà’ a breve la stazione di Santa Maria Novella a San Marco lungo viale Lavagnini e piazza della Libertà, in dirittura d’arrivo (la linea sarà in funzione già da agosto) il tram Sirio punta ora il muso verso. Linea 3.2.1: lapiù importante, ma anche la più delicata con cantieri e rotaie che andranno a incidere sulla carne viva della spina dorsale fiorentina, i viali di circonvallazione. Diciassette fermate per poco più di 7 chilometri di tracciato. Sirio si aggancerà al sistemario in piazza della Libertà. Da qui imboccherà il viale Matteotti proseguendo verso piazzale Donatello, poi, quindi i Lungarni direzione est. Superato il Ponte da Verrazzano il tracciato seguirà a ...