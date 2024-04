Tragico incidente sulla Perfetti Ricasoli - muore un motociclista a Sesto Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 –nella notte avia Mezzana. Unè morto in seguito allo scontro frontale tra il suo mezzo a due ruote ed una macchina. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 di stanotte. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile, che adesso indaganodinamica. In base ad una prima ricostruzione, a causare l’potrebbe essere stato un sorpasso che ilha effettuato nei confronti di un autocarro. L’uomo a bordo del mezzo a due ruote viaggiava in direzione Prato e si è scontrato con una macchina che proveniva nel senso opposto. L’impatto è stato ...