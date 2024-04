Tragedia sfiorata a Milano | spinge una ragazza sui binari della metro 52enne arrestato per tentato omicidio

(Di sabato 20 aprile 2024) Quella descritta da chi ha assistito alla scena sembra ripresa da un film dell’orrore di bassa lega. E invece è la cruda realtà che si sono ritrovati a guardare in faccia loro malgrado tutti coloro che si trovano sulla banchinapolitana diin attesa del convoglio cittadino. Esattamente alla fermataverde M2 di Lambrate, zona Estcittà. Una sequenza agghiacciante, anche per la gratuità e l’estemporaneità di quanto avvenuto all’improvviso, senza un perché. Un dramma sfiorato che si è consumato in pochi istanti, nel momento in cui un– in evidente stato di alterazione – ha spinto suiunadi 25 anni che ha avuto la sventura di ritrovarsi nel posto sbagliato e nel momento ...

