Traffico Roma del 20-04-2024 ore 16 | 30

(Di sabato 20 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità possibili rallentamenti per incidente sulla diramazione per Napoli tra Monte Porzio e San Cesareo in direzione Napoli auto in coda su via Salaria tra il raccordo è lo svincolo di Settebagni difficoltà dovute alla chiusura della nazionenord fino alle 6 di lunedì 22 aprile per lavori urgenti tra lo svincolo per il raccordo anulare Settebagni verso la 1 ripercussioni anche lungo la carreggiata interna del raccordo tra la Cassia bis e via Salaria file per incidente su via Appia Nuova tra la via dei Laghi e il raccordo anulare versochiusa al transito per lavori urgenti la galleria Principe Amedeo Savoia Aosta fino al termine degli interventi questa sera come ogni sabato le metropolitane termineranno il servizio 130 di notte orario ...