Traffico Roma del 20-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) Luceverdebene trovati all’ascolto auto in coda su via Salaria tra il raccordo è lo svincolo di Settebagni difficoltà dovute alla chiusura della diramazionenord fino alle 6 di lunedì 22 aprile per lavori urgenti tra lo svincolo per il raccordo anulare Settebagni verso la 1 file per incidente su via Appia Nuova tra la via dei Laghi e il raccordo anulare versolavori di potatura in Corso su via Galvani zona piramide chiusura temporanea fino alle 17 tra via Beniamino Franklin e via Paglia alla fiera diin corso la manifestazione aincontra il mondo possibili rallentamenti e code su via Portuense questa sera come ogni sabato le metropolitane determineranno il servizio a 1:30 di notte orario prolungato anche per la linea tram 8 con ultima corsa alle 3:29 Da Piazza Venezia e alle 3 ...