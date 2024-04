Traffico Roma del 20-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in studio Sonia cerquetani disagi a causa della chiusura della diramazionenord fino alle 6 di lunedì 22 aprile per urgenti lavori tra lo svincolo per il raccordo anulare e Settebagni verso la A1 per Firenze Ed ha seguito appunto di questa chiusura ancora lunghe code sulla Salaria da raccordo anulare alla diramazioneNord in uscita dae poi sulla complanare del raccordo anulare da via di Settebagni alla diramazione dinord carreggiata esterna ci sposiamo sul Raccordo Anulare code dovute alintenso in carreggiata esterna tra la via Pontina è la via Anagnina fino alle 14:30 per urgenti lavori sono previste interruzioni o limitazioni di percorso per i tre della linea fl1 Orte Ravenna a Fiumicino aeroporto tra ...