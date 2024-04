Traffico Roma del 20-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità manifestazione in corso dalla Circo Massimo a piramide e sono chiuse alle strade interessate dal corteo via del Circo Massimo viale Aventino piazza Albania viale della Piramide Cestia Piazza di Porta San Paolo intanto sulla Colombo è stata riaperta alla complanare all'altezza di via dei Georgofili in direzione del centro Era chiusa da questa mattina in seguito a un incidente oggi fino alle 16 per lavori di manutenzione dei Binari nella stazione di Ostiense la circolazione sulla linea Orte Fiumicino aeroportoCivitavecchia e Leonardo Express stupida alcune modifiche maggiori dettagli anche sul sitomobilita.it