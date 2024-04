Traffico Roma del 20-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla diramazionenord della A1 dalle 22 di ieri sera e fino alle 6 di lunedì 22 aprile chiuso urgenti lavori il tratto tra lo svincolo per il raccordo anulare e Settebagni verso la A1 per Firenze e per questa chiusura si sono formate code sulla complanare esterna del raccordo anulare e poi sulla Salaria da raccordo a Settebagni quindi in uscita daincidente sulla diramazionesud della 12 km di coda tra Monte Porzio e la barrieraSud in entrata sul Raccordo Anulare disagi per incidente anche su via Cristoforo Colombo altezza via dei Georgofili versocentro e l’incentro dalle 930 manifestazione con il Circo Massimo e Piazzale Ostiense i manifestanti diretti verso Porta San Paolo che passeranno ...