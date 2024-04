Traffico Roma del 20-04-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani sulla via Cristoforo Colombo a seguito di un incidente si sono formate code altezza via dei Georgofili nulla da segnalare sul resto della rete viaria della capitale dalle 9:30 manifestazione con corteo tra il Circo Massimo che Piazzale Ostiense il corteo sarà diretto verso Porta San Paolo passando per viale Aventino piazza Albania e viale della Piramide Cestia non si escludono ripercussioni per il trasporto pubblico ed in tema di trasporto pubblico tra le 11 e le 14:30 sono previste interruzioni o limitazioni di percorso per i treni della linea fl1 OrteFiumicino aeroporto traOstiense all’aeroporto Leonardo da Vinci sono previsti bus sostitutivi dalle 10 alle 16 fermo Leonardo Express tra termini e l’aeroporto anche in questo caso bus sostitutivi maggiori ...