Traffico Roma del 20-04-2024 ore 07 | 30

(Di sabato 20 aprile 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente Concorde su via della Pineta Sacchetti altezza via Clemente III è sempre per incidente file su via Collatina nei pressi di via Celestino Rosatelli regolare ilsulle altre strade ed autostrade della capitale questa mattina manifestazione con corteo tra il Circo Massimo e Piazzale Ostiense i manifestanti partiranno alle 9:30 per dirigersi verso Porta San Paolo passando per viale Aventino piazza Albania e viale della Piramide Cestia non si escludono ripercussioni per il trasporto pubblico