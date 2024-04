Tra cani - mici e solidarietà Bolidi americani carichi di pappe per sfamare gli orfani del rifugio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Lesono arrivate a bordo di macchine da sogno. Fuoristrada a stelle e strisce pieni di sacchi di crocchette, ma non solo, da destinare aie ai gatti accolti neili. E anche quest’anno come “magazzino“ è stato scelto ille dell’Enpa di Monza. Una mattinata di festa e rombi di motori quella organizzata aldi via San Damiano. I soci della CNO (Chevrolet North Owners) American Motors Italy hanno regalato non solo tantissime confezioni di, riempiendo rapidamente il magazzino dell’Enpa, ma hanno anche regalato l’emozione di ammirare auto e moto americane che naturalmente non si vedono in giro per le strade della Brianza. L’evento è stato anche l’occasione per visitare ille dell’Enpa, capire come è organizzato, che cosa serve, ...