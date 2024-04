Torre Annunziata - 20enne gravemente ferito in un agguato | 2 arresti

Torre Annunziata. Tentato omicidio: due arresti - I 2 arrestati – il 27 gennaio del 2017 in Via Cuparella di Torre Annunziata – esplodevano alcuni colpi d’arma da fuoco contro l’auto di Vittorio Nappi (classe ’97). In quella circostanza l’allora ...latorre1905

Agguato a Torre Annunziata, arrestati i due pistoleri - A Torre Annunziata i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Napoli su ...ilmattino

In auto con una mitragliatrice: condannato e scarcerato - Girava con una mitragliatrice in auto e per questo finì in manette. Dopo il processo è tornato subito in libertà. Protagonista è stato Vincenzo Falanga, alias “gemello”, arrestato mentre camminava ...napolitoday