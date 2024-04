Torneo ’Insieme per la Terra’ | l’niziativa del Riccione 1926 Un albero per tutte le società

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) rInsieme per la Terra. Questo lo slogan delgiovanile in programma domani allo stadio Nicoletti di, organizzato dal. "Una giornata di sport e divertimento dedicata all’annata 2016 – spiegano dal club – con la volontà di sensibilizzare bambini e famiglie sulla questione ambientale e per prepararsi a celebrare l’Earth Day che ogni anno cade un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera il 22 aprile". Sarà unparticolare dove tutti i giovani partecipanti non porteranno a casa una medaglia ma qualcosa di più prezioso. "Non sono previste coppe per i vincitori, tutti lo saranno in questa occasione, bensì per ogniunda piantare nel proprio centro sportivo". Parteciperanno al...