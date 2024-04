Torna il Mes - l’Europa ci rimette il cappio | Ecco la ricetta per l’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 aprile 2024) Alfred Kammer è il direttore dell’European Department del Fondo Monetario Internazionale. E ha parlato con Repubblica della situazione europea ma anche italiana. E quello che ha detto non è di certo positivo, sotto diversi punti di vista, soprattutto perché ha fatto capire che stando il Mes. In Italia il debito è in aumento e la crescita del Pil scenderà allo 0,2% nel 2026. Quali sono dunque le raccomandazioni di Kammer? Prima di tutto ridurre il debito: “La prossima crisi è dietro l’angolo, è necessario ricreare i buffer fiscali esauriti durante pandemia e crisi energetica. Ciò significa ridurre il debito e garantirne la sostenibilità, in modo da avere spazio per rispondere in caso di shock. Guardando poi al medio termine, prevediamo un aumento della spesa entro il 2050. Per le economie europee avanzate sarà un’ulteriore pressione del 5,5% sul Pil, derivante ...