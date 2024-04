Torna Arezzowave Music School - iscrizioni aperte per gli studenti aretini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Arezzo, 20 aprile 2024 –AD AREZZO per il secondo anno AW, il concorso per valorizzare il talento dei giovaniisti delle scuole medie superiori di Arezzo e provincia UN PUNTO DI PARTENZA PER UN’ ESTENSIONE FUTURA IN TOSCANA E IN TUTTO IL PAESE, è un progetto pilota della FondazioneItalia e dell’ Ufficio Scolastico Provinciale Aretino, l’organo territoriale del Ministero dell’Innovazione e del Merito. Dice il Dirigente Provinciale Scolastico , Roberto Curtolo “Riteniamo importante sostenere le azioni che promuovono il protagonismo dei nostri giovani. Un plauso ad Arezzo Wave che si sta spendendo nella promozione ed organizzazione di questo evento” Il progetto si tiene da aprile a giugno e ...