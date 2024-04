Torino - Pietro Costanzia parla dell’aggressione | “Lui ha mostrato i genitali alla mia fidanzata”

(Di sabato 20 aprile 2024) La versione didi Costigliole, il conte 23enne in carcere per l'aggressione dello scorso marzo anella quale un suo coetaneo ha perso la gamba. "Volevo solo picchiarlo, dargli una lezione" per aver molestato la sua ragazza. "Non avevo un machete, ma un pugnale" ha detto ai pm.

I due rampolli della famiglia nobiliare piemontese, Pietro e Rocco Costanzia di Costigliole, 23 e 22 anni, restano in carcere accusati del tentato omicidio. Per il gip la loro "fu una rappresaglia ... (fanpage)

Nuove accuse per Pietro Costanzia di Costigliole , il 23enne di nobile famiglia arrestato per aver aggredito il 18 marzo a Torino , a colpi di machete , O.B. – a cui è stata amputata la gamba sinistra ... (open.online)

