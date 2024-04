Torino-Frosinone - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 aprile 2024)è una partita valida per la trentatreesima giornata diA e si gioca domenica alle 15:00:ni,, diretta tv,g. Ilnell’ultimo turno non è riuscito a sfatare il tabù derby, impattando 0-0 contro una Juventus tutt’altro che invulnerabile e confermando i soliti limiti offensivi (nessuno tra le prime 10 dell’attuale classifica, ha segnato meno gol dei granata, 31 in 32 partite). È comunque un punto che muove la classifica quello ottenuto coi bianconeri e che ha permesso alla squadra di Ivan Juric di archiviare il brutto scivolone di Empoli (3-2). Linetty – IlVeggente.it (Lapresse)Per rientrare nella corsa per l’Europa, tuttavia, serve qualcosa in più: sulla carta il...