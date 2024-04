Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista del posticipo di lunedì all’Olimpico contro la Roma: “È una bella partita da giocare, loro sono una squadra costruita per ... (sportface)

L`allenatore del Bologna, Thiago Motta , è intervenuto in conferenza stampa per presentatre la sfida che domani vedrà gli emiliani affrontare... (calciomercato)

"Mi dispiace tantissimo per Ferguson, grande stima per De Rossi", dice il tecnico del Bologna BOLOGNA - "Sarà una bella partita da giocare, la Roma è costruita per determinati traguardi. Cercheremo ... (ilgiornaleditalia)

Thiago Motta segua la lezione di Xabi Alonso e si goda l’Europa col Bologna: c’è un tempo per tutto - Xabi Alonso ha deciso di restare al Bayer Leverkusen nonostante avesse la fila di pretendenti alla porta: Thiago Motta segua il suo esempio e faccia lo ...fanpage

Bologna, Motta affronta De Rossi per la Champions: "Non è una ossessione per noi, sarà una super partita" - Il tecnico rossoblù ha parole al miele per il collega: "La Roma non è lì per caso, Daniele sta meritando tutto e spero di ab ...sportmediaset.mediaset

Thiago Motta esalta De Rossi: "Ho una ammirazione enorme per lui" - L'allenatore rossoblù si complimenta poi con De Rossi, con il quale conserva un rapporto di profonda amicizia fin dai tempi della Nazionale ...tuttosport