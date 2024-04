The Witcher | al via produzione della stagione 4

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 20 aprile 2024) In occasione dell’annuncio dell’inizio delle riprese in UK dell’attesissima quartadi “The”, Netflix annuncia anche la quintaserie che sarà il capitolo finalestoria di Geralt e le cui riprese sono previste subito dopo quellequarta. Le ultime stagioni saranno l’adattamento di quali libri? Le due stagioni conclusive saranno un adattamento dei restanti libri di Sapkowski, Il battesimo del fuoco, La TorreRondine e La Signora del Lago, e offriranno un’epica e soddisfacente conclusione al grande successo fantasy firmato Netflix. Chi compone il cast? Per quanto riguarda il cast la produzine non si è risparmiata, molte sono le stelle presenti da Liam Hemsworth per la prima volta nei panni di Geralt di Rivia, ...