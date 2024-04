The Voice Generations - le pagelle della seconda e ultima puntata | Clementino senza rivali - l’ex di X Factor fa piangere 9

(Di sabato 20 aprile 2024) Ultimo appuntamento con Thesu Rai1. Dopo la versione Kids e quella Senior, l’azienda ha proposto quella, che ha visto sfidarsi per due puntate famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione comune per la musica. A guidare lo show è stata ancora una volta Antonella Clerici, coadiuvata dalla verve dei quattro impeccabili giudici: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa,. Ne è venuto fuori uno spettacolo gradevole e rilassante, perfetto per staccare la spina e tenersi alla larga dalle sterili polemiche che troppo spesso affollano il piccolo schermo. A vincere questo ennesimo sperimento targato Rai il giovane papà Gino Scannapieco e la figlia diciottenne Noemi, del team di. L’uomo sognava un futuro nel mondomusica ...

