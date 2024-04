(Di sabato 20 aprile 2024) Il creatore di Thesarebbe già al lavoro per undella serie tv, scrive Deadline, che vedrebbe nuovi personaggi in un nuovo ufficio. Per il, si legge, sarebbe stata scelta la star italiana

Nuove scorte e prezzi ancora più giù! Motorola moto G84 12GB/256GB a 191€ e G54 8GB/256GB a 141€, da non credere! - Non c'è alcuna sorpresa nello scoprire che su Amazon gli smartphone bestseller siano questi due modelli Motorola che, oltre a tanta memoria, RAM e non, offrono anche l'ottica stabilizzata. Entriamo ne ...hwupgrade

The Office torna in tv con un reboot: nel cast anche Sabrina Impacciatore - Nella nuova "versione" di The Office ci sarà anche un volto italiano, quello di Sabrina Impacciatore. Dopo la notizia sul presunto ritorno della serie televisiva con nuovi personaggi in un nuovo ...fanpage

The Office, Sabrina Impacciatore e Domnhall Gleeson nel cast della nuova serie! - Saranno Domnhall Gleeson e Sabrina Impacciatore i protagonisti, tra gli altri, della nuova serie di The Office! Tutti i dettagli ...serial.everyeye