(Di sabato 20 aprile 2024) Potrebbe aumentare il rischio di incidentistando 3.878 dei suoia causa di unaldell'che potrebbe aumentare il rischio di incidenti, ha detto il regolatore federale della sicurezza. "Ildell'intrappolato può far accelerare involontariamente il veicolo, aumentando il rischio di incidente", ha affermato la National Highway

New York, 2 feb. (askanews) – Tesla sta richiama ndo 2,19 milioni di veicoli venduti tra il 2012 e il 2024, quasi tutti negli Stati Uniti a causa di problemi con le spie . Secondo la National ... (ildenaro)

Tesla richiama oltre 2 milioni di veicoli, di nuovo. Negli Stati Uniti l’azienda di Elon Musk ha messo in atto il ritiro di 2,2 milioni di auto di vari modelli, fra cui il nuovissimo Cybertruck. ... (quifinanza)

Non finiscono i guai per Tesla . L'azienda dell'automobile elettrica di Elon Musk ha dovuto ritirare dal mercato 3.878 Cybertruck , i suoi caratteristici pickup elettrici, che recentemente hanno ... (today)

Tesla richiama quasi 4.000 Cybertruck: problema a pedale acceleratore - Tesla sta richiamando 3.878 dei suoi Cybertruck a causa di un problema al pedale dell'acceleratore che potrebbe aumentare il rischio di incidenti, ha detto il regolatore federale della sicurezza. "Il ...adnkronos

Tesla richiama il suv Cybertruck per difetto all'acceleratore - Tesla sta richiamando 3.878 veicoli Cybertruck a causa di un difetto che può causare un'accelerazione involontaria del veicolo, aumentando il rischio di incidenti. (ANSA) ...ansa

Tesla: richiamo per tutti i Cybertruck in circolazione - Il pedale dell'acceleratore su Tesla Cybertruck può rimanere bloccato: ufficiale il richiamo per tutte le unità del pickup elettrico.punto-informatico