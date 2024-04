(Di sabato 20 aprile 2024) (Adnkronos) – Importanti novità in casariguardo la struttura tarrifaria in. Dal 13 aprileha introdotto un modello di membership per tutti i clienti della. I proprietari di veicoli elettrici nonpossono quindi accedere a tariffe di ricarica ridotte con un'iscrizione. I proprietari disono ovviamente automaticamente inclusi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il fondatore di Tesla ha promesso sul suo account X che il nuovo modello di veicolo a guida completamente autonoma sarà svelato l'8 agosto 2024. È bastato questo per far impennare le azioni ... (fanpage)

La notizia è stata pubblicata dal profilo X di Elon Musk: annuncia ndo la nuova uscita di Tesla il robotaxi Tesla : In un annuncio rivoluzionario, Elon Musk, CEO di Tesla , ha rivelato i piani per ... (puntomagazine)

Tesla annuncia una nuova tariffa per la sua rete di Supercharger in Italia - Importanti novità in casa Tesla riguardo la struttura tarrifaria in Italia. Dal 13 aprile Tesla ha introdotto un modello di membership per tutti i clienti della rete Supercharger.adnkronos

Musk rinvia il viaggio in India a causa di 'obblighi di Tesla' - Il miliardario statunitense Elon Musk ha annunciato oggi che rinvierà la sua visita in India, durante la quale il capo della Tesla avrebbe dovuto incontrare il primo ministro Narendra Modi e parlare d ...ansa

Tesla: richiamo per tutti i Cybertruck in circolazione - Il pedale dell'acceleratore su Tesla Cybertruck può rimanere bloccato: ufficiale il richiamo per tutte le unità del pickup elettrico.punto-informatico