Terra Amara - trama e anticipazioni puntata del 21 aprile 2024 su Canale 5 | Betul e Sermin cacciate di cas - la decisione di Züleyha

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap turca in onda domenica alle 14:30 circa su Canale 5. Le anticipazioni della trama della nuova puntata di Terra Amara in onda domenica 21 aprile alle ... (movieplayer)

Ascolti tv di venerdì 19 aprile 2024, chi ha vinto tra The Voice Generations e Terra Amara ? Nella prima serata televisiva le due ammiraglie Rai e Mediaset hanno contrapposto due programmi molto ... (today)

Antonella Clerici - The Voice Generations Nella serata di ieri, Venerdì 19 aprile 2024, su Rai1 la finale di The Voice Generations, in onda dalle 21:41 alle 00:03, ha conquistato 3.514.000 ... (davidemaggio)