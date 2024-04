Taylor Swift | online il video feat Post Malone Fortnight e lancia nuovi easter egg

(Di sabato 20 aprile 2024)ha dato il benvenuto ai suoi fan nel “The Tortured Poets Department” venerdì sera, presentando il suo primodi “”, anche il primo singolo estratto dal suo nuovo album.rilascia il primoestratto dal suo ultimo album Ilmusicale vede, che compare nel singolo, nei panni di ex-amanti che, come dice il testo, hanno avuto una relazione durata solo 14 giorni. Ethan Hawke e Josh Charles, che hanno recitato in ne L’Attimo Fuggente, e che appartenevano alla “Dead Poets Society”, hanno realizzato dei camei a sorpresa ...

La famiglia di Matty Healy si è “scagliata” contro la sua ex Taylor Swift dopo che lei lo avrebbe menzionato nel suo nuovo album. L’undicesimo album del 34enne, The Tortured Poets Department, è ... (metropolitanmagazine)

Ieri è uscito il nuovo album di Taylor Swift : The Tortured Poets Department. Il disco sta già scalando le classifiche ma questo non è l’unico effetto dell’hype generato dalla cantante statunitense. ... (open.online)

Life&People.it | “All’s fair in love and poetry” è l’unica frase che ha accompagnato l’annuncio di “The Tortured Poets Department ”, undicesimo album inedito di Taylor Swift . Una foto in bianco e ... (lifeandpeople)

Taylor Swift guarda il video di “Fortnight” con POST MALONE - Taylor Swift ha pubblicato il suo primo video musicale tratto dal suo ultimo album "Tortured Poets Department" (LEGGI LA RECENSIONE).newsic

Taylor Swift, il nuovo album conquista già un record: è il più scaricato in un solo giorno - Esordio da record per il nuovo album di Taylor Swift "The Tortured Poets Department", che è diventato il più scaricato in un solo giorno.tag24