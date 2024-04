Taylor Swift - Ethan Hawke e Josh Charles a sorpresa nel videoclip di Fortnight

(Di sabato 20 aprile 2024)ha pubblicato ildel primo singolo del suo nuovo attesissimo album, The Tortured Poets Department, sorprendendo i fan con il cameo di due volti noti:. Gli attori de L’attimo fuggente appaiono infatti nel video in bianco e nero del brano, vestendo i panni di una coppia di scienziati che conducono degli esperimenti sulla cantante dopo una storia d’amore finita. Il, un inno al cinema muto, vede lae il cantante Post Malone nel ruolo di due ex-amanti che, come suggerisce il testo della canzone, hanno avuto una relazione della durata di soli 14 giorni. Nel filmato, oltre a ripercorrere la storia tra i due, vediamo un gruppo di scienziati – tra cui ...

