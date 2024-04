Tanto artigianato e agroalimentare È la fiera di Borghetto Lodigiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Laregionale plurisettoriale ditorna, raggiungendo la 52ª edizione, traguardo importante per unastorica di dimensioni considerevoli, importante vetrina dell’, grazie ai suoi quarantamila metri quadrati di area espositiva e che in media porta circa trentamila visitatori nel paese. Sarà sabato 4 e domenica 5 maggio, l’ingresso è gratuito sia al padiglione commerciale che a quello, in totale ci saranno oltre trenta stand attrezzati in cui si potranno comprare prodotti di qualità della regione e, in particolare, della provincia. L’inaugurazione è prevista alle 10 di sabato. Sono previsti anche una serie di eventi per le due giornate della, come sabato alle 16.30, quando Simone Maniezzo parlerà di ...