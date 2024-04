Superyacht - un summit sul refitting Quattro giorni dedicati alla filiera

(Di sabato 20 aprile 2024) Dal 15 al 18 maggio La Spezia ospita il primo evento dedicatoprogettazione,costruzione e aldi. Un, organizzato da Promostudi e Clickutility Team, dedicato ai protagonisti di tutta laa livello nazionale e internazionale per confrontarsi sui temi più attuali e importanti per il settore della nautica. I cantieri tricolore sono conosciuti in tutto il mondo con un’esportazione che tocca l’86% della produzione. Nel 2023 a livello mondiale sono stati consegnati oltre 200, barche con lunghezza superiore a 24 metri, per un valore totale stimato di più di 5,9 miliardi di euro e una gran parte arriva dai grandi cantieri italiani. Per il 2024 è prevista la consegna di oltre 200 nuovi yacht, mentre prosegue la tendenza ...

