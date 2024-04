Superbonus - Unimpresa | Da agevolazioni edilizie 42 miliardi di compensazioni fiscali

(Di sabato 20 aprile 2024) Ile gli altri scontiper l’edilizia hanno dato il via a una partita di giro sui conti pubblici da 41,6di euro 41,6di euro. A tanto ammontano ledi crediti d’imposta calcolate negli ultimi tre anni: 6,4nel 2022, 20,9nel 2023 e 14,3nel 2024. La quota maggiore di questa enorme partita di giro è riconducibile al110% che vale il 76,2% del totale, cioè 31,7su quasi 42complessivi. È quanto stima il Centro studi di, secondo il quale alla luce di questo dato, aumenta, così, l’incertezza sulla reale entità del gettito fiscale generato dai bonus per il “mattone” e la ...

