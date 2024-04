Superbike - Nicholas Spinelli | Incredibil - era la prima volta che guidavo una moto del genere!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Ha del clamoroso quello che è accaduto ad Assen (Paesi Bassi), sede del terzo round del Mondiale 2024 di. Nella categoria delle derivate dalla serie, una gara-1 all’insegna della follia. Il meteo è stato il responsabile per via della pioggia che ha creato una situazione difficilissima per i piloti, ovvero asfalto maculato con zone d’asciutto e altre di bagnato. Per questo, ittori della pista hanno dovuto rischiare e a essere premiato in questo è stato. In sella alla Ducati del Team Barni, il centauro italiano ha azzardato la scelta delle intermedie e alla fine ha vinto all’esordio assoluto nella categoria, in sella a unache fino a ieri non aveva mai guidato., infatti, ha affrontato il round olandese in sostituzione di Danilo ...