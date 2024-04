Superbike | Nicholas Spinelli - che storia | vince Gara 1 al debutto!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Un epilogo clamoroso e impronosticabile che ha premiato, davvero, una pazza strategia messa in piedi da Barni Spark Racing Team realizzata, magnificamente, da un debuttante che ha scritto ladella categoria dedicata alle derivate. La1 di Assen insi è trasformata in un evento chenon dimenticherà mai: il ventiduenne di Atri (Abruzzo) è sceso in pista per sostituire Danilo Petrucci e si è preso l’enorme soddisfazione dire, addirittura, la contesa più importante di questo sabato piazzando la sua moto davanti a tutti. La pioggia battente e la scelta delle gomme intermedie sulla sua Panigale V4 R hanno pagato con il team nero che si è preso la prima gioia in SBK, al pari del centauro entrato in punta di piedi e uscito fuori come eroe assoluto ...