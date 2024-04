Superbike | GP Olanda - Libere 3 | Bulega primo scortato da Kawasaki

(Di sabato 20 aprile 2024) Colpo gobbo di Nicolòin sella alla Ducati. L’italiano ha realizzato il miglior tempo delle3 del GPdiportando la sua moto davanti a tutti. L’azzurro è stato “”, per così dire, dalle ottime prestazioni che hanno messo in pista le dueche si sono annidate dietro alla moto rossa. Secondo tempo, infatti, per Alex Lowes mentre Axel Bassani si è accontentato della terza piazzola nel round di Assen. Quarto Michael van der Mark su BMW, mentre al quinto posto si è posizionato il campione del mondo Alvaro Bautista.3 GP: i risultati del round di Assen Crediti foto:Racing Team WorldSBK Facebook 1 N.DUCATI ...

