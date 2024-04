Superbike - chi è Nicholas Spinelli | dalla MotoE al trionfo al debutto ad Assen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)lo ricorderà per sempre questo sabato 20 aprile 2024. Il pilota italiano, catapultato nel campionato mondiale dinel Team Barni in sostituzione di Danilo Petrucci, ha vissuto una sorta di favola ad(Paesi Bassi). Nell’Università del Motociclismo, il centauro nostrano ha vinto una gara-1 folle e imprevedibile. Una prima manche condizionata da una pista maculata (un po’ asciutta e un po’ bagnata) eha rischiato la strategia delle gomme intermedie, venendo premiato anche dall’interruzione a 7 girifine per una perdita d’olioYamaha di Andrea Locatelli. Conclusione: 2/3 della prova completati e quindi primo successo nella categoria in cassaforte. Chi è quindi questo pilota di 23 anni? La sua carriera ha preso il via ...