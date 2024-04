Superbike - Assen 2024 | clamorosa impresa del rookie Nicholas Spinelli Vince all’esordio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Sabato 20 aprile: una giornata e una gara, quella di, che Nicolasnon dimenticherà facilmente. Il pilota classe ’01, he ha sostituito l’infortunato Danilo Petrucci, al suo esordio assoluto nel Mondiale ditrionfa in gara-1 sul circuito olandese. Una gara iniziata partendo dall’undicesima posizione in griglia e terminata quando mancavano sette giri alla conclusione a causa di un problema tecnico che ha riguardato la Yamaha di Andrea Locatelli, la cui moto aveva inondato di lio la pista, costringendo così gli organizzatori alla bandiera rossa. E cosìcompie l’incredibilee realizza un sogno, imponendosi davanti a Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista. SportFace.