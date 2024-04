(Di sabato 20 aprile 2024) La città e il tema del viaggio visti attraverso gli occhi e le sensazioni deglidell’Itet “” e della media del Comprensivo Perugia 12 di Ponte San Giovanni. Un incontro propiziato dallo psicologo della strada Stefano Pieri e dal regista Andrea Rispoli che hanno scelto il capoluogo umbro per la puntata odierna di “Maturandi”, rubrica che andrà inalle 10 nel programma contenitore Rai, “Uno Mattina in Famiglia”. Partendo dal terminal minimetro di Pian di Massiano, 13 maturandi del “” dei corsi Turismo e Cat-Geometri si sono alternati davanti alle telecamere raccontando la loro idea di viaggio: vedere posti nuovi, conoscere altre culture, visitare luoghi unici o familiarizzare con una lingua straniera. Guidati dal conduttore-psicologo e dal regista, accompagnati da alcuni docenti e dal ...

Il rettore della Federico II Matteo Lorito ha comunicato agli studenti , durante l’incontro in corso in una sede dell’ateneo, l’intenzione di “dimettermi dal comitato scientifico della MedOr a cui ho ... (ildenaro)

Pomeriggio di tensioni e forti contestazioni a La Sapienza di Roma, dove gli studenti hanno manifestato in corteo contro la decisione del Senato Accademico di non interrompere le collaborazioni con ... (open.online)

L' Unicef ha consegna to 39.000 computer portatili a sostegno degli studenti delle scuole medie e superiori di 8 regioni ucraine, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e della Scienza ... (orizzontescuola)

Studenti in onda Volumnio e Capitini a Rai 1. Dal metrò all’Ipogeo: la parola ai ragazzi - La città e il tema del viaggio visti attraverso gli occhi e le sensazioni degli Studenti dell’Itet “Capitini” e della ... la puntata odierna di “Maturandi”, rubrica che andrà in onda alle 10 nel ...msn

L'onda green contro la guerra, i Fridays for Future in corteo a Torino - Da Porta Nuova al grattacielo della Regione Piemonte manifestazione per l'ambiente e contro la guerra, in particolare in Palestina. In piazza anche sindacati confederali, lavoratori della scuola e cit ...rainews

Vittorio Feltri e il "manganello didattico" della polizia contro gli Studenti della Sapienza a Roma: è bufera - Bufera sulle parole di Vittorio Feltri dopo gli scontri tra polizia e Studenti alla Sapienza di Roma: "Il manganello è uno strumento didattico" ...notizie.virgilio