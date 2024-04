Storia di un uomo che ha una relazione aperta - almeno in teoria

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 20 aprile 2024) Il protagonista di questadi sesso è Cooper, 36 anni, di San Francisco. Non so se qualcuno ricorda l'edizione di Sports Illustrated Swimsuit Edition con Tyra Banks che indossa un bikini a pois rossi. Era il '97, quindi stavo frequentando la prima o forse la seconda media. Pensai che fosse totalmente diversa dalle ragazze o dalle donne che mi piacevano. Mi faceva sentire in modo diverso. Ricordo di averla guardata, perché mio padre aveva una pila di Sports Illustrated o comunque di riviste. Quella è stata la prima volta in cui ho provato una sensazione diversa.Ricordo in modo molto vivido il mio primo orgasmo derivato dalla masturbazione. Erano i tempi fantastici di Limewire e, a un certo punto, durante la ricerca di musica e film da scaricare, ci si imbatteva necessariamente in tutto il porno del mondo. Questo è avvenuto un paio di anni dopo essermi reso conto ...