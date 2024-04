Stellar Blade - il nuovo trailer presenta le abilità Beta di Eve

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 20 aprile 2024) Manca meno di una settimana all’uscita disu PlayStation 5. Per aumentare l’hype già molto elevato degli utenti in attesa dell’avventura di Eve, gli sviluppatori hanno pubblicato nelle scorse ore un breve. Il video, che riporta sequenze di gameplay, è dedicato alle cosiddettedella protagonista. Parliamo di quattro mosse speciali che possono aumentare la varietà di attacchi a nostra disposizione, dando vita a scontri estremamente coreografici. Chiunque abbia giocato la demo di, e sono molte persone, avrà già familiarità con questo tipo di attacchi. Anche per loro, comunque, ilè un modo per sottolineare ancora una volta le potenzialità della protagonista e per riaccendere ...