Stefano De Martino è uno dei nomi più gettonati alla Rai, alla luce del terremoto creato dall’addio di Amadeus. Ed è davvero sorprendente ciò che si è saputo in queste ultime ore, infatti è stato il ... (caffeinamagazine)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie L’addio di Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi ha aperto le porte a un nuovo possibile conduttore per il game ... (mistermovie)

Viste le temperature estive che si sono registrate la scorsa settimana, Stefano De Martino ne ha approfittato per trascorrere il fine settimana in barca . Oltre ad alcuni amici, al fianco del ... (dailynews24)

Stefano De Martino lo ha fatto per una Fan, il gesto bellissimo - Stefano De Martino protagonista di un gesto speciale nei confronti di una sua fan durante il tour teatrale del suo show. Ecco cosa è successo. Stefano De Martino è protagonista di numerosi gossip a ...comingsoon

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino torna il sereno: i due si rivedono dopo tanto tempo - Dopo un lungo periodo di distanza, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati in un clima di serenità, segnando un momento di r ...younipa

Rai1 post Amadeus: De Martino e 'doppio' Pino Insegno. Mentre Flavio Insinna.. - La prossima stagione tv ripartirà con un Amadeus in meno per la Rai. Chi al suo posto. Trovano sempre più conferma la voci che danno Stefano De Martino in rampa di lancio nell'access prime time di Rai ...affaritaliani